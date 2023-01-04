В Днепре появились новые дорожные знаки

Как сообщили в КП «Транспортная инфраструктура города», в городе установили 51 знак остановки общественного транспорта. Новые указатели появились на улицах Журналистов, Старочумацкой, Репина, Холодильной, Янтарной, Рощинской, Разъездной, Романовского и Сахарова.
Старые дорожные знаки заменили новыми. Кроме этого, их установили там, где вообще отсутствовало обозначение остановки. Места выбирали, опираясь на обращение днепрян.
Знаки содержат информацию о названии остановки и номерах автобусных маршрутов. Они служат для безопасности дорожного движения, четко определяя места высадки и посадки пассажиров. Также демонстрируют водителям, где запрещено парковать автомобили.
Читайте также:
Автор:
Найти хорошую работу в США или Европе и при этом…
В Днепре объявили штормовое предупреждение.
В Днепре демонтировали два советских памятника.
У Дніпрі помітили інопланетний корабель біля планетарію.
Глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое наступление Украины весной.
Найти хорошую работу в США или Европе и при этом не выезжать из Днепра можно с помощью ресурсов, где зарубежные компании публикуют свои вакансии, а соискатели – резюме. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-8 популярных сайтов, где можно найти «удаленку» за…
Хорошая новость!
В Днепре объявили штормовое предупреждение.
В Днепре планируют на два месяца перекрыть движение транспорта по улице Паторжинского.
В Днепре демонтировали два советских памятника.
У Дніпрі помітили інопланетний корабель біля планетарію.
1 января в 22:40 в полицию Каменского сообщили, что в реанимационное отделение одной из больниц привезли 38-летнего мужчину с ножевым ранением и внутренним кровотечением.
Еще полвека назад было очень популярно устанавливать на знаковых зданиях или на популярных улицах города часы. Сегодня в Днепре их можно пересчитать по пальцам, но они все же есть. По часам не только ориентировались, но и около них назначали встречи…
В Днепре ушел из жизни известный врач.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!