В Днепре появились новые дорожные знаки

На дорогах Днепра появились новые знаки.

Как сообщили в КП «Транспортная инфраструктура города», в городе установили 51 знак остановки общественного транспорта. Новые указатели появились на улицах Журналистов, Старочумацкой, Репина, Холодильной, Янтарной, Рощинской, Разъездной, Романовского и Сахарова.

Старые дорожные знаки заменили новыми. Кроме этого, их установили там, где вообще отсутствовало обозначение остановки. Места выбирали, опираясь на обращение днепрян.

Знаки содержат информацию о названии остановки и номерах автобусных маршрутов. Они служат для безопасности дорожного движения, четко определяя места высадки и посадки пассажиров. Также демонстрируют водителям, где запрещено парковать автомобили.

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