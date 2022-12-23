В Днепре появились новые автобусные маршруты

В Днепре запустили новые коммунальные автобусы. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
С сегодняшнего дня курсируют первые коммунальные маршруты в отдаленные районы города. Отмечается, что они охватывают соединение, где сейчас не ходит электротранспорт. На линию выпустили 10 больших комфортных автобусов.
На этих маршрутах действуют льготы, что и в трамваях и троллейбусах.
С 23 декабря курсируют:
Ожидается, что ежемесячно ими будет пользоваться около 150 тысяч пассажиров. В 2023 году планируют запустить еще несколько маршрутов:
Читайте также:
Автор:
В Днепре задержали заключенного, которого освободили оккупанты, когда бежали из…
Из-за войны много днепрян временно оказалось за границей. Журналисты dnepr.info…
Бывший игрок ФК "Днепр" Руслан Ротань станет тренером клуба Украинской…
Муж убил собственного товарища, а тело сбросил в колодец.
В Днепре задержали заключенного, которого освободили оккупанты, когда бежали из Херсона.
Из-за войны много днепрян временно оказалось за границей. Журналисты dnepr.info пообщались с некоторыми из них, а также с теми, кто переехал в страны ЕС еще до начала полномасштабного вторжения. Мы узнали, как живется днепрянам вдали от родного города, а заодно…
Бывший игрок ФК "Днепр" Руслан Ротань станет тренером клуба Украинской премьер лиги и молодежной сборной.
Муж убил собственного товарища, а тело сбросил в колодец.
В Синельниковском районе в пожаре в заброшенном здании погиб мужчина.
В ночь на 23 декабря россияне из тяжелой артиллерии ударили по Никополю и Марганцу.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 22 декабря успешно остановили атаки противника в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Правоохранители во время обыска обнаружили и изъяли 4 кг измельченного каннабиса.
21 декабря в Днепре в Таромском прпал 87-летний Анатолий Массалов. Около 13:00 он ушел из дома.
Пчеловод Роман Бурджанадзе с семьей выехал из временно оккупированной Луганской области в село на Днепропетровщине и решил создавать пасеку заново.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!