В Днепре появились новые автобусные маршруты

В Днепре запустили новые маршруты.

В Днепре запустили новые коммунальные автобусы. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

С сегодняшнего дня курсируют первые коммунальные маршруты в отдаленные районы города. Отмечается, что они охватывают соединение, где сейчас не ходит электротранспорт. На линию выпустили 10 больших комфортных автобусов.

На этих маршрутах действуют льготы, что и в трамваях и троллейбусах.

С 23 декабря курсируют:

32К Железнодорожный вокзал – ул.Росси (с.Мирное);

75К пл.Старомостова — ул.Татарская (Краснополье);

109К Университет науки и технологий – Авиаторское.

Ожидается, что ежемесячно ими будет пользоваться около 150 тысяч пассажиров. В 2023 году планируют запустить еще несколько маршрутов:

7К Железнодорожный вокзал – ул. Андрея Сахарова (Игрень);

48К площадь Старомостова – городская больница №20;

137К ж/м Северный — ж/м Приднепровский.

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