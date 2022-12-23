Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре появились новые автобусные маршруты

Сегодня 09:57
просмотров

В Днепре запустили новые маршруты.

Новости Днепра про В Днепре появились новые автобусные маршруты

В Днепре запустили новые коммунальные автобусы. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

С сегодняшнего дня курсируют первые коммунальные маршруты в отдаленные районы города. Отмечается, что они охватывают соединение, где сейчас не ходит электротранспорт. На линию выпустили 10 больших комфортных автобусов.

На этих маршрутах действуют льготы, что и в трамваях и троллейбусах.

С 23 декабря курсируют:

  • 32К Железнодорожный вокзал – ул.Росси (с.Мирное);
  • 75К пл.Старомостова — ул.Татарская (Краснополье);
  • 109К Университет науки и технологий – Авиаторское.

Ожидается, что ежемесячно ими будет пользоваться около 150 тысяч пассажиров. В 2023 году планируют запустить еще несколько маршрутов:

  • 7К Железнодорожный вокзал – ул. Андрея Сахарова (Игрень);
  • 48К площадь Старомостова – городская больница №20;
  • 137К ж/м Северный — ж/м Приднепровский.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре появились новые автобусные маршрутыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре появились новые автобусные маршрутыРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре поймали убийцу, которого выпустили оккупанты, когда бежали из Херсона
    Новости Днепра
    Сегодня 11:27
    В Днепре поймали убийцу, которого выпустили оккупанты, когда бежали из Херсона

    В Днепре задержали заключенного, которого освободили оккупанты, когда бежали из…

    «Абонемент к врачу» и сетки на балконах для котов: жители Днепра рассказали о жизни в Швеции
    Новости Днепра
    Сегодня 11:01
    «Абонемент к врачу» и сетки на балконах для котов: жители Днепра рассказали о жизни в Швеции

    Из-за войны много днепрян временно оказалось за границей. Журналисты dnepr.info…

    Экс-игрок «Днепра» стал тренером команды УПЛ и молодежной сборной по футболу
    Новости Днепра
    Сегодня 10:46
    Экс-игрок «Днепра» стал тренером команды УПЛ и молодежной сборной по футболу

    Бывший игрок ФК "Днепр" Руслан Ротань станет тренером клуба Украинской…

    В Каменском задержали убийцу и дезертира: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    В Каменском задержали убийцу и дезертира: подробности

    Муж убил собственного товарища, а тело сбросил в колодец.

    Последние новости

    В Днепре поймали убийцу, которого выпустили оккупанты, когда бежали из Херсона
    В Днепре поймали убийцу, которого выпустили оккупанты, когда бежали из Херсона

    В Днепре задержали заключенного, которого освободили оккупанты, когда бежали из Херсона.

    Сегодня 11:27
    просмотров
    «Абонемент к врачу» и сетки на балконах для котов: жители Днепра рассказали о жизни в Швеции
    «Абонемент к врачу» и сетки на балконах для котов: жители Днепра рассказали о жизни в Швеции

    Из-за войны много днепрян временно оказалось за границей. Журналисты dnepr.info пообщались с некоторыми из них, а также с теми, кто переехал в страны ЕС еще до начала полномасштабного вторжения. Мы узнали, как живется днепрянам вдали от родного города, а заодно…

    Сегодня 11:01
    просмотров
    Экс-игрок «Днепра» стал тренером команды УПЛ и молодежной сборной по футболу
    Экс-игрок «Днепра» стал тренером команды УПЛ и молодежной сборной по футболу

    Бывший игрок ФК "Днепр" Руслан Ротань станет тренером клуба Украинской премьер лиги и молодежной сборной.

    Сегодня 10:46
    просмотров
    В Каменском задержали убийцу и дезертира: подробности
    В Каменском задержали убийцу и дезертира: подробности

    Муж убил собственного товарища, а тело сбросил в колодец.

    Сегодня 10:00
    1
    просмотров
    Под Днепром при тушении пожара нашли тело мужчины (ФОТО)
    Под Днепром при тушении пожара нашли тело мужчины (ФОТО)

    В Синельниковском районе в пожаре в заброшенном здании погиб мужчина.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Россияне ночью из тяжелой артиллерии ударили по Днепропетровщине
    Россияне ночью из тяжелой артиллерии ударили по Днепропетровщине

    В ночь на 23 декабря россияне из тяжелой артиллерии ударили по Никополю и Марганцу.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях, — Генштаб
    ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 22 декабря успешно остановили атаки противника в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Трое криворожан задержаны за хранение наркотиков
    Трое криворожан задержаны за хранение наркотиков

    Правоохранители во время обыска обнаружили и изъяли 4 кг измельченного каннабиса.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Помогите найти: в Днепре пропал 87-летний мужчина
    Помогите найти: в Днепре пропал 87-летний мужчина

    21 декабря в Днепре в Таромском прпал 87-летний Анатолий Массалов. Около 13:00 он ушел из дома.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    Пчеловод-переселенец восстанавливает пасеку на Днепропетровщине
    Пчеловод-переселенец восстанавливает пасеку на Днепропетровщине

    Пчеловод Роман Бурджанадзе с семьей выехал из временно оккупированной Луганской области в село на Днепропетровщине и решил создавать пасеку заново.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх