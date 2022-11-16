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В Днепре появился сквер Максима Семенова

Сегодня 12:56
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Теперь в Днепре есть сквер, названный в честь погибшего защитника Максима Семенова.

Новости Днепра про В Днепре появился сквер Максима Семенова

Сегодня, 16 ноября, во время сессии городского совета депутаты приняли решение о переименовании сквера Евгения Клочко в сквер Максима Семенова.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в Фейсбук.

Максим Семенов – активист и президент ассоциаций велосипедистов и экстремальных видов спорта в Днепре. Он погиб, защищая Украину.

Он был человеком, который мог достаточно жестко критиковать горсовет. Но при этом всегда давать дельные и действенные советы. Без дешевых манипуляций и пустого хайпа. Мы будем помнить тебя, Максим. Ты был достойным и светлым человеком. Днепр всегда будет уважать тебя – воплощая идеи, за которые ты болел, – написал Борис Филатов.

Также во время сессии депутаты переименовали ряд улиц и проспектов. В частности, в городе появился проспект Леси Украинки.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре предлагают переименовать улицу в честь погибшего Героя Максима Семенова.

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