В Днепре появился первый безбарьерный двор

На улице Дарницкой, 4 создали безбарьерный двор
Днепрянка Любовь недавно обратилась в местную администрацию и попросила помощи в обустройстве детской площадки.
Детям негде гулять, да и взрослым некомфортно сидеть среди корней дерева, которые порвали все асфальтовое покрытие. Надеемся на вашу помощь, – написала она Общественному совету.
Эскизный проект для обновленного подворья предложил главный художник города Сергей Белый.
Сейчас здесь обустроен безбарьерный двор в один уровень. Между многоэтажками создали детскую площадку и зону отдыха, а также заасфальтировали двор с выносом парко-мест.
Двор имеет наклон, поэтому во избежание подтопления нижней части двора бордюры сделали чуть выше уровня дороги. Верхняя часть двора – на один уровень.
В настоящее время на клумбы уже завезли землю. Благоустройство двора почти завершено.
Фото ДО:
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