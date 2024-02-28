В Днепре появился первый безбарьерный двор

В Днепре появился безбарьерный двор.

На улице Дарницкой, 4 создали безбарьерный двор

Днепрянка Любовь недавно обратилась в местную администрацию и попросила помощи в обустройстве детской площадки.

Детям негде гулять, да и взрослым некомфортно сидеть среди корней дерева, которые порвали все асфальтовое покрытие. Надеемся на вашу помощь, – написала она Общественному совету.

Эскизный проект для обновленного подворья предложил главный художник города Сергей Белый.

Сейчас здесь обустроен безбарьерный двор в один уровень. Между многоэтажками создали детскую площадку и зону отдыха, а также заасфальтировали двор с выносом парко-мест.

Двор имеет наклон, поэтому во избежание подтопления нижней части двора бордюры сделали чуть выше уровня дороги. Верхняя часть двора – на один уровень.

В настоящее время на клумбы уже завезли землю. Благоустройство двора почти завершено.

Фото ДО:

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