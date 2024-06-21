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В Днепре появился «F-16», но есть нюанс (ВИДЕО)

Сегодня 09:59
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В Днепре "приземлился" первый в Украине F16.

Новости Днепра про В Днепре появился

В одном из дворов Днепра «приземлился» F-16, но есть нюанс.

Появление самолетов F-16 в Украине «горячая тема», ведь уже больше года раздаются сообщения о том, что вот-вот украинские пилоты смогут сесть за штурвал этого красавца. Впрочем, несмотря на все эти заявления, F16 до сих пор не уничтожают врагов на поле боя.

Заждались появления F-16 в Украине даже дети. На это обратил внимание пользователь TikTok с Днепра Евгений.

На одной из детских площадок карусель, напоминающую самолет, превратили в F-16. Для этого конструкцию выкрасили в патриотические цвета, а на «крыльях» указали, что это именно истребитель F-16.

Новости Днепра про В Днепре появился

В комментариях с юмором восприняли появление игрушечного F-16. Люди шутят, что уже видели, как самолет «пролетает» над их домом и просят не «палить» локацию.

Ну зачем ты спалил место дислокации?

Можно мне один на несколько часов? Надо на Москву ненадолго, стресс снять)

В каждый двор по F16!

Это визуализация желания, – комментируют люди.

Напомним, в Днепре уже «приземлялся» этот истребитель, но и в прошлый раз он был игрушечным.

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