В Днепре появилось новое граффити, посвященное трагедии, произошедшей 14 января

В Днепре появилось новое мощное граффити, посвященное трагедии, которая произошла в городе 14 января, когда российская ракета попала в жилой девятиэтажный дом на Победе.

Снимок инсталляции разместили в Facebook. Как отмечается в публикации, граффити сделали на стенах ЦУМа, что находится в центре.

Картина красного цвета, что, очевидно, олицетворяет кровь, демонстрирует тот самый разрушенный дом, снимки которого облетели чуть ли не весь мир. Из руин появляется погибший человек с крыльями ангела, а на его груди разместилась роковая дата — 14.01.2023.

Также на рисунке можно разглядеть надпись «Россия — государство террорист».

Автор подписал себя как BRKN.

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