В Днепре появилось новое граффити, посвященное трагедии, произошедшей 14 января

Снимок инсталляции разместили в Facebook. Как отмечается в публикации, граффити сделали на стенах ЦУМа, что находится в центре.
Картина красного цвета, что, очевидно, олицетворяет кровь, демонстрирует тот самый разрушенный дом, снимки которого облетели чуть ли не весь мир. Из руин появляется погибший человек с крыльями ангела, а на его груди разместилась роковая дата — 14.01.2023.
Также на рисунке можно разглядеть надпись «Россия — государство террорист».
Автор подписал себя как BRKN.
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