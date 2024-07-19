В Днепре появилась еще одна локация, где можно сделать паспорта: адрес

Там можно получить паспорт гражданина Украины в виде ID-карты или паспорт для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем. Также в ЦНАП «Я Ветеран» можно зарегистрировать брак и одновременно заказать паспорт гражданина Украины с новой фамилией; провести государственную регистрацию рождения ребенка, регистрацию места жительства новорожденного; получить выписку из Реестра территориальной общины. Это уже пятый офис в Днепре, где можно получить паспортные услуги.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Оформить украинский или загранпаспорт в центре может любое лицо, являющееся гражданином Украины, неважно, где именно он проживает.
Как оформить паспорт:
ЦНАП «Я-Ветеран» работает по адресу: просп. Слобожанский, 8, 2-й этаж. График работы: с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00; в пятницу с 8:00 до 15:45. Без перерывов.
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