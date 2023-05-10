В Днепре появилась аромаклумба: где именно и что это такое

В Днепре высадили аромаклумбу.

Об этом рассказали в департаменте парков и рекреаций ДМР.

Аромаклумбу высадили в парке Шевченко. Появилась она у центральной колоннады, где посадили кусты лаванды и ароматные травы. Как отмечают коммунальщики, днепряне смогут не только смотреть на красивые цветы, но и ощущать потрясающие ароматы.

На клумбе возле Летнего Театра посажены кусты можжевельника, гортензии, белый дерн. Эти растения характеризуются приятным, зелено-золотистым оттенком.

Это многолетние зеленые насаждения, хорошо приживающиеся в наших климатических условиях. Ландшафтную композицию дополнит газон, сорт которого устойчив к вытаптыванию.

Что такое аромаклумба

Как можно догадаться из названия аромаклумба – это клумба, где выращены цветы с сильным ароматом. Как правило, это чебрец, мята, мелисса или лаванда.

Напомним, ранее вандалы украли только посаженные кусты. Недавно в парке «Приднепровский» высадили новые клумбы с лавандой и барбарисом. Не успели растения прижиться, как их кто-то выкопал. Кроме того, мы писали, что на набережной появились необычные цветы, похожие на сотни черных бабочек.

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