В Днепре появятся новые улицы

В Днепре пяти переулкам и проездам дадут названия.

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепра ожидается пополнение. Пять проездов, которые уже существуют, но не имеют имени, скоро получат названия. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Днепровского городского совета.

Так, речь идет о переулках рядом с улицей Передовой и Полтавским шоссе.

Вблизи шоссе Полтавского и Шефской улицы появятся:

ул. Успешно;

пров. Успешный;

ул. Мелодичная.

В районе переулка Донецкого и улицы Щитовой предлагают создать улицу Родинну, а в районе улицы Эрнеста Хемингуэя и улицы Передовой появится улица Горицвета.

Заметим, что сейчас это только проект решения, то есть его еще предстоит рассмотреть на сессии горсовета, а затем документ должен подписать мэр Днепра Борис Филатов. Если все будет хорошо, то в городе появится еще пять улиц. Где именно они будут увидеть на ситуационной схеме:

Напомним, ранее село на Днепропетровщине переименовало улицу Пушкина в Пушкина, но другого.

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