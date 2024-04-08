В Днепре появятся новые улицы

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепра ожидается пополнение. Пять проездов, которые уже существуют, но не имеют имени, скоро получат названия. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Днепровского городского совета.
Так, речь идет о переулках рядом с улицей Передовой и Полтавским шоссе.
Вблизи шоссе Полтавского и Шефской улицы появятся:
В районе переулка Донецкого и улицы Щитовой предлагают создать улицу Родинну, а в районе улицы Эрнеста Хемингуэя и улицы Передовой появится улица Горицвета.
Заметим, что сейчас это только проект решения, то есть его еще предстоит рассмотреть на сессии горсовета, а затем документ должен подписать мэр Днепра Борис Филатов. Если все будет хорошо, то в городе появится еще пять улиц. Где именно они будут увидеть на ситуационной схеме:
Напомним, ранее село на Днепропетровщине переименовало улицу Пушкина в Пушкина, но другого.
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