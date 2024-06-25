В Днепре потерянная собачка целый день катается в троллейбусе

Сегодня, 25 июня, в одном из троллейбусов Днепра заметили потерянную рыжую собачку.

Об этом пишут в местных Telegram каналах.

Кондуктор троллейбуса №1 опубликовала фотографию и попросила о помощи. Рассказала, что утром собака забежала в салон троллейбуса и катается в нем целый день.

Можно заметить, что песик чистый, не худой и на нем есть ошейник. Это говорит о том, что он недавно на улице. Возможно, потерялся или сбежал.

Вскоре в сети очевидцы опубликовали еще несколько фото собаки и рассказали, что она несколько дней бегала на Рабочей и Кавалерийской улицах. Неравнодушные напоили животное водой.

К сожалению, кто является владельцем потерянной собачки и откуда она прибежала, до сих пор неизвестно.

Также, несколько дней назад жители Днепра заметили еще одного потерянного песика, который испуганно сидел под скамьей на остановке на проспекте Александра Поля. По виду довольно похож на той-терьера. Местные жители просят о помощи в поисках владельца.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре потерянная собачка путешествует на маршрутках по городу.

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