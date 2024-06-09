В Днепре потерянная собачка путешествует на маршрутках по городу

Необычный путешествующий пес был замечен в Днепре.

В Днепре соцсетями распространяется интересная история о песике-путешественнике.

Историю опубликовала в группе «Ул.Титова, пр.А.Поля(Кирова),пр.Б.Хмельницкого(Г.Сталинграда) ДНЕПР»Анастасия Полищук.

Песик самостоятельно решил проехаться по городу.

Возможно кто-то видел где вышла наша собачка. В 06:40 район Криворожская-Титова путешествовал на автобусе, — написала Анастасия в соцсетях.

Впоследствии четырехлапый по прозвищу Байлу удивительным образом нашелся.

Песика придержала у себя девушка, нашедшая его на жилом массиве Тополь. Теперь путешественник вернулся к хозяевам.

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