В Днепре потерянная собачка путешествует на маршрутках по городу

В Днепре соцсетями распространяется интересная история о песике-путешественнике.
Историю опубликовала в группе «Ул.Титова, пр.А.Поля(Кирова),пр.Б.Хмельницкого(Г.Сталинграда) ДНЕПР»Анастасия Полищук.
Песик самостоятельно решил проехаться по городу.
Возможно кто-то видел где вышла наша собачка. В 06:40 район Криворожская-Титова путешествовал на автобусе, — написала Анастасия в соцсетях.
Впоследствии четырехлапый по прозвищу Байлу удивительным образом нашелся.
Песика придержала у себя девушка, нашедшая его на жилом массиве Тополь. Теперь путешественник вернулся к хозяевам.
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