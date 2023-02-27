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В Днепре посреди улицы заметили 2 лошадей: хозяев не нашли

Сегодня 18:45
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Сегодня, 27 февраля, инспекцией по благоустройству Днепровского городского совета обнаружены две лошади на улице Буковинской.

Новости Днепра про В Днепре посреди улицы заметили 2 лошадей: хозяев не нашли

Поскольку хозяин животных не найден, инспекторы вызвали представителей патрульной полиции.
 
Это уже не первый случай в городе, когда по улицам Днепра разгуливают ничейные животные, поэтому специалисты обращаются к горожанам с просьбой быть осторожными и сообщать об этом.
 
«Уважаемые жители города! В подобных случаях будьте внимательны и обращайтесь в соответствующие органы», — написано в сообщении.

 

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