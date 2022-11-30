В Днепре посреди улицы разлилась красная река (ФОТО)

В Днепре возле многоэтажек разлилась красная река.

30 ноября жители жилмассива Победа-6 заметили на тротуаре «красную реку». Вода красного цвета разлилась вблизи домов.

Большая лужа была у дома #6 в переулке Добровольцев. Известно, что произошла поломка на одной из водопроводных труб. На месте работали коммунальщики, потому проблему скоро решат.

А почему вода была красной – неизвестно.

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