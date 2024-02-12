В Днепре посреди реки заметили динозавров (ВИДЕО)

Оказалось, что так необычно отпраздновали Восточный Новый год 10 февраля каякеры Днепра.
Участники сообщества SUP Station надели костюмы драконов или динозавров и отправились в плавание.
Год гребного дракона начат. Греблю, поддерживаем и вдохновляем, — говорится на странице клуба.
Двое гребцов в причудливых костюмах повеселили не только участников клуба, но и случайных прохожих, гулявших рядом с рекой. Увидеть, как это было можно на видео.
Заметим, 10 февраля праздновали Восточный или как его чаще называют – Китайский Новый год. На этот раз символом рока стал Дракон. В Днепре из-за войны не было помпезных празднований, как заграницей, но прошли маленькие инвенты, такие, как гребля на каяках, или тематический ужин в кафе.
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