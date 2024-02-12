В Днепре посреди реки заметили динозавров (ВИДЕО)

На Днепре были замечены динозавры.

Оказалось, что так необычно отпраздновали Восточный Новый год 10 февраля каякеры Днепра.

Участники сообщества SUP Station надели костюмы драконов или динозавров и отправились в плавание.

Год гребного дракона начат. Греблю, поддерживаем и вдохновляем, — говорится на странице клуба.

Двое гребцов в причудливых костюмах повеселили не только участников клуба, но и случайных прохожих, гулявших рядом с рекой. Увидеть, как это было можно на видео.

Заметим, 10 февраля праздновали Восточный или как его чаще называют – Китайский Новый год. На этот раз символом рока стал Дракон. В Днепре из-за войны не было помпезных празднований, как заграницей, но прошли маленькие инвенты, такие, как гребля на каяках, или тематический ужин в кафе.

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