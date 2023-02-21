В Днепре посреди реки мужчина дрейфовал на льдине: комментарий полиции

Сегодня, 21 февраля, в Днепре посреди реки заметили мужчину.

Он дрейфовал на льдине.

Это очень взволновало местных жителей, поэтому они сразу сообщили о мужчине в полицию.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. Они выяснили, что жизни мужчины ничего не угрожает.

Кроме того, оказалось, что на льду есть и другие люди – рыбаки.

Полицейские в очередной раз призывают граждан быть осторожными, не выходить на тонкий лед, чтобы не подвергать себя опасности.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре рыбак провалился под лед (ФОТО).

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