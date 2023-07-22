В Днепре посреди проспекта Поля три женщины и два мужчины устроили побоище (ВИДЕО)

Суббота на проспекте Поля проходит весело. По словам днепрян, пять человек устроили побоище посреди дороги. Прохожие заняли на видео курьезный момент. Свидетели драки говорят, что причина конфликта – ДТП.
Разборки на Поля. Вроде как водители что-то не поделили на дороге, — говорится в сообщении телеграмм-канала ХДнепра.
Доподлинно неизвестно из-за чего именно днепряне так отважно сражаются между собой, но ссора более похожа на массовое побоище.
Предварительно никто не травмировался, но дальнейшая судьба участников драки пока неизвестна.
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