В Днепре посреди ночи потерялась пожилая женщина

В прессслужбе Патрульной полиции Днепропетровской области сообщили о том, что вчера, 6 августа, около полуночи, на спецлинию 102 поступило сообщение от неравнодушного гражданина о том, что на улице Орлиной в Днепре бродит пожилая женщина. Мужчина предложил ей помощь и выяснил, что она потерялась и не помнит где проживает.
На место происшествия отправились патрульные. С гражданкой пообщались, ее место жительства было установлено с помощью баз данных МВД.
Правоохранители позвонили по телефону мужу пожилой женщины и узнали, что она еще утром ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Гражданку доставили домой и передали мужу.
Патрульные благодарят неравнодушных за внимательность и призывают заботиться о стариках и тех, кто нуждается в помощи и дополнительном внимании. При необходимости не сомневайтесь и вызывайте полицию.
Напомним, благодаря неравнодушным в Днепре патрульные помогли добраться домой 81-летней бабушке, которая вышла в магазин и потерялась. Также в июле на Днепропетровщине разыскали пропавшего 71-летнего мужчину: он 3 дня бродил в лесопосадке.
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