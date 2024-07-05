В Днепре посреди города на раскаленном солнцем тротуаре поджарили яичницу (ВИДЕО)

Аномальная жара не отпускает Днепр и область. Кое-где вжарило до +40, а два дня подряд фиксировали исторические температурные рекорды. Днепряне, измученные жаркой погодой, решили провести эксперимент – в самом центре города они пожарили яичницу на раскаленной солнцем сковороде.
Блогер ДаваПранк, которого все знают за эпатажные перфомансы, пришел со сковородкой и яйцами на одну из центральных улиц города, где попытался приготовить обед, используя блага природы.
Как видим на видео, которое распространил блоггер, яичница почти сразу начала жариться на разогретой адским солнцем сковороде. В комментариях люди подвергли сомнению эксперимент и предположили, что Давид перед этим нагрел посуду в ближайшем кафе.
В то же время, часть комментаторов поверила блогеру, ведь жара в Днепре действительно аномальная и термометры, установленные на солнце, показывают +50, а то и больше.
Скептики могут воспроизвести эксперимент самостоятельно, ведь на следующей неделе синоптики прогнозируют продолжение господства африканской жары. С 8 июля может ужарить до +40.
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