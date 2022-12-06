Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре посреди дороги вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

Сегодня 10:11
просмотров

В Днепре горел автомобиль.

Новости Днепра про В Днепре посреди дороги вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

Во вторник, 6 декабря на Донецком шоссе посреди дороги вспыхнул автомобиль. Случилось это в районе Фрунзенского рынка, сообщают очевидцы.

Авто стоит вблизи трамвайных путей. На видео видно, как кто-то пытается потушить огонь. Скорее всего, возгорание произошло из-за неисправности машины. Вызвали ли на место пожарных — не уточняется. Предварительно водитель не пострадал.

Напомним, ранее на Донецком шоссе горела четырехкомнатная квартира. К сожалению, двое мужчин погибло.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре посреди дороги вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре посреди дороги вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре мужчина принес в ресторан гранату и оставил ее под столом
    Новости Днепра
    Сегодня 10:57
    В Днепре мужчина принес в ресторан гранату и оставил ее под столом

    В Днепре задержали неизвестного, оставившего гранату под столом в ресторане.

    В Днепре утром горел дом (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    В Днепре утром горел дом (ФОТО)

    6 декабря в 05:24 вспыхнул пожар в доме на территории…

    Россияне могут сегодня снова нанести ракетный удар по Украине, — Игнат
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Россияне могут сегодня снова нанести ракетный удар по Украине, — Игнат

    Российские оккупанты могут снова нанести массированный ракетный удар по территории…

    Сегодня УЗ предупреждает о задержке 15 поездов: следите за графиками
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Сегодня УЗ предупреждает о задержке 15 поездов: следите за графиками

    В Украине сегодня, 6 декабря с задержкой двигаются 15 поездов.…

    Последние новости

    В Днепре мужчина принес в ресторан гранату и оставил ее под столом
    В Днепре мужчина принес в ресторан гранату и оставил ее под столом

    В Днепре задержали неизвестного, оставившего гранату под столом в ресторане.

    Сегодня 10:57
    0
    просмотров
    В Днепре утром горел дом (ФОТО)
    В Днепре утром горел дом (ФОТО)

    6 декабря в 05:24 вспыхнул пожар в доме на территории частного домовладения на улице Косогорной в Самарском районе Днепра.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Россияне могут сегодня снова нанести ракетный удар по Украине, — Игнат
    Россияне могут сегодня снова нанести ракетный удар по Украине, — Игнат

    Российские оккупанты могут снова нанести массированный ракетный удар по территории Украины сегодня, 6 декабря.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Сегодня УЗ предупреждает о задержке 15 поездов: следите за графиками
    Сегодня УЗ предупреждает о задержке 15 поездов: следите за графиками

    В Украине сегодня, 6 декабря с задержкой двигаются 15 поездов. Некоторые опаздывают на четыре часа.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    50 снарядів по мирних населених пунктах: ситуація на Дінпропетровщині
    50 снарядів по мирних населених пунктах: ситуація на Дінпропетровщині

    Русские всю ночь держали Никопольскую, Красногригоровскую и Марганецкую общины под прицелом своей тяжелой артиллерии.

    Сегодня 08:30
    0
    просмотров
    Украинские военные за сутки отразили все атаки врага на Донбассе, — Генштаб
    Украинские военные за сутки отразили все атаки врага на Донбассе, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 5 декабря успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Отдых на зимние праздники: ждать ли жителям Днепра дополнительных выходных
    Отдых на зимние праздники: ждать ли жителям Днепра дополнительных выходных

    Обычно в Украине на новогодние праздники вводятся дополнительные выходные. Однако в этом году в связи с введением военного положения украинцы будут отдыхать меньше.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    В бою на Херсонщине погиб воин из Днепропетровщины
    В бою на Херсонщине погиб воин из Днепропетровщины

    В бою за освобождение Херсонщины от российских оккупантов погиб житель поселка Мелиоративное Днепропетровской области.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Сегодня днепрян ждет прохладная погода
    Сегодня днепрян ждет прохладная погода

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Россия пытается наступать на Донбассе, — Генштаб
    Россия пытается наступать на Донбассе, — Генштаб

    Российские войска пытаются наступать на Донбассе, а Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по скоплениям войск противника.

    Вчера 22:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх