В Днепре посреди дороги вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

Напомним, ранее на Донецком шоссе горела четырехкомнатная квартира. К сожалению, двое мужчин погибло .

Авто стоит вблизи трамвайных путей. На видео видно, как кто-то пытается потушить огонь. Скорее всего, возгорание произошло из-за неисправности машины. Вызвали ли на место пожарных — не уточняется. Предварительно водитель не пострадал.

Во вторник, 6 декабря на Донецком шоссе посреди дороги вспыхнул автомобиль. Случилось это в районе Фрунзенского рынка, сообщают очевидцы.

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