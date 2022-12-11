В Днепре после тяжелой болезни скончалась известная историк

В результате тяжелой болезни скончалась историк из Днепра.

Ирина Николаевна Ковальская-Павелко была доцентом на кафедре истории Украины в ДНУ имени Олеся Гончара. 9 декабря стало известно о смерти Ирины Николаевны. Отмечается, что она долго боролась с тяжелой болезнью.

В 1985 году окончила с отличием исторический факультет ДНУ и начала преподавать в Днепропетровском политехникуме. В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию и вернулась в родной университет, но теперь как преподаватель кафедры украинской истории и этнополитики.

Добродетельный ученый, самоотверженный преподаватель, ответственный куратор — это не формальные слова относительно Ирины Николаевны. Очень внимательна к студентам, заботилась о каждом дипломнике, как это был бы главный труд его жизни, корректный и тактичный. А оптимизму и силе духа вообще можно было бы позавидовать, – рассказали коллеги Ирины.

Светлая память.