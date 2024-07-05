В Днепре после столкновения трамваев на проспекте Б.Хмельницкого возобновили движение транспорта

В Днепре возобновляется движение трамваев №12 и №16.
Напомним, сегодня, 5 июля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16. Оба вагона были сильно изуродованы, а движение по проспекту частично приостановили.
Предварительно, ДТП произошло в результате неудачного маневра из-за обесточивания сети. Во время движения в направлении ул. Бориса Кротова, вагон маршрута №16 остановился под обесточенным участком на пересечении просп. Богдана Хмельницкого с Запорожским шоссе. Для выезда из-под нее водитель решил совершить маневр и сдать задним ходом. Он нарушил ПДД и столкнулся с вагоном 12-го маршрута, который находился сзади и ожидал возобновления движения.
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Сегодня, 5 июля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16.
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