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В Днепре после ночных взрывов массово теряются домашние животные

Сегодня 15:11
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Из-за взрывов в Днепре теряются животные.

Новости Днепра про В Днепре после ночных взрывов массово теряются домашние животные

В ночь на 22 мая Днепр атаковали ракетами. Город содрогался от мощных взрывов, а испуганными были не только люди, но и домашние животные, которые от страха сбегали от своих хозяев. Горожане призывают обращать внимание на испуганных собак или кошек, которые бродят по улицам. Вполне возможно, что они не бездомны, а потерялись во время массовой атаки.

Очень прошу, если кто увидит испуганную домашнюю собаку или котика, не проходите просто так мимо. Если вы можете придержать, пожалуйста придержите. Если не можете, пожалуйста, сделайте пост с фото и адресом в свою группу и в группу потерянных животных. А владельцам животных давно рекомендовано цеплять на ошейник имя животного и адрес с телефоном, — пишет горожанин.

Так, по словам днепрян, несколько собак потерялись в разных районах Днепра. В основном это частный сектор.

Днепрянка Оксана сообщает, что на Клочко из дома во время взрывов сбежал пес, которого зовут Лорд.

Новости Днепра про В Днепре после ночных взрывов массово теряются домашние животные

Собака также исчезла в поселке Царское. По словам днепрянки Ольги, пушистик во время взрывов выбежал из дома. В последний раз его видели на улице Кротова, на заправке Wog. Подробности ТУТ.

Новости Днепра про В Днепре после ночных взрывов массово теряются домашние животные

Ищут также собачку, которая потерялась в микрорайоне Шляховка.

Новости Днепра про В Днепре после ночных взрывов массово теряются домашние животные

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