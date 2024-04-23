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  • В Днепре после 10 операций реабилитируют 22-летнего военного, потерявшего ногу

В Днепре после 10 операций реабилитируют 22-летнего военного, потерявшего ногу

Сегодня 10:30
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В Днепре проходит реабилитацию 22-летний военный из Волыни.

Новости Днепра про В Днепре после 10 операций реабилитируют 22-летнего военного, потерявшего ногу

22-летний Виктор родом из Волыни, но сейчас находится в Днепре, где проходит реабилитацию.

По словам врачей, военнослужащий получил тяжелое ранение на Херсонском направлении.

Серьезное ранение правой ноги он получил вблизи села Тягинка Херсонской области, защищая родную землю. В Херсоне и Одессе ему сделали более десяти операций, чтобы спасти ногу, но травмированную конечность пришлось ампутировать.

В тяжелом состоянии, с ампутированной ногой, парень был доставлен в Днепр на реабилитацию.

Я буду сильным, я просто знаю, что я не один… И вот уже два года я скучаю по своим родным, но свято верю, что мы победим, – говорит Виктор.

По словам медиков, военный активно работает с реабилитологами.

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