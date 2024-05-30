В Днепре посетители крушат детский лабиринт в парке Зеленый Гай (ВИДЕО)

Посетители парка Зеленый Гай обратили внимание на запущенность детского игрового лабиринта. На видео, которое обнародовали в сети, видно, что место для игр разваливается на глазах.
Детская площадка в Зеленой Гае. Лабиринт. Был платный – стал бесплатным (и разбитым). Люди просто удивляют своей дикостью, – комментируют авторы видео.
Из-за интенсивных детских игр разрушаются декорации лабиринта.
К счастью, критических повреждений нет, поэтому детям пока ничего не угрожает, но горожане обращают внимание на то, что при таком небрежном отношении к чужому имуществу уже совсем скоро площадка будет непригодной для отдыха.
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