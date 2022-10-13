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В Днепре популярные трамваи временно изменят маршрут: подробности

Сегодня 10:22
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре популярные трамваи временно изменят маршрут: подробности

Сегодня, 13 октября, с 11:00 до 14:00 трамваи №6 и №9 будут следовать сокращенными маршрутами — до улицы Трамвайной, без заезда на площадь Старомостовую. Это связано с ремонтом колеи.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре появились новые участки для измерения скорости на прибор TruCAM.

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