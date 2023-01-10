В Днепре популярные автобусы снова будут курсировать по привычным маршрутам

Об этом сообщили в департаменте транспорта.
С 11 января 2023 года возобновляется работа городских автобусных маршрутов №9, 15, 77, 95 и 95А по схеме движения через просп. Свободы – ул. Кайдакский путь и дальше по маршрутам.
Эти маршруты почти полгода ездили иначе, из-за проведения ремонтных работ по объекту «Автомобильная дорога на участке от ул. Кайдакский путь к автомобильной дороге Киев – Луганск – Изварино, г. Днепр – строительство».
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Яна Юхименко
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