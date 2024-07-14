В Днепре полиция задержала мужчину, напавшего на военного

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Недавно мы писали о нападении на военного по улице Антоновича.
Неизвестный мужчина устроил конфликтную ситуацию с капелланом и скрылся с места происшествия. Правоохранители разыскали правонарушителя и доставили в отделение полиции, — говорится в сообщении правоохранителей.
Полиция установила личность нарушителя, им оказался 23-летний местный житель.
Дознаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Продолжается досудебное расследование.
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