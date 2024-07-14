В Днепре полиция задержала мужчину, напавшего на военного

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Недавно мы писали о нападении на военного по улице Антоновича.

Неизвестный мужчина устроил конфликтную ситуацию с капелланом и скрылся с места происшествия. Правоохранители разыскали правонарушителя и доставили в отделение полиции, — говорится в сообщении правоохранителей.

Полиция установила личность нарушителя, им оказался 23-летний местный житель.

Дознаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Продолжается досудебное расследование.

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