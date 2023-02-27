В Днепре полиция задержала дезертира из 93-й бригады «Холодный Яр»: что ему грозит

В центре Днепра полицейские ГУНП Северодонецка (Луганская обл.) задержали 31-летнего мужчину, который объяснял, что служит в 93-м ОМБР «Холодный Яр», а сейчас амбулаторно лечится в Днепре, но больничного при себе не имеет.

Гражданин был доставлен в отдел полиции для выяснения ситуации.

Дополнительная проверка показала, что задержанный военный дезертир и имеет ЕРГР данного события.

Задержанному могут инкриминировать ст. 408 Уголовного кодекса Украины «Дезертирство», которая карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Источник: Репортер

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