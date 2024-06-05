В Днепре полиция изъяла безакцизный товар на сумму около 800 тысяч гривен

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области со ссылкой на материалы РУП.
С 1 по 3 июня полицейские задокументировали факты реализации табачных изделий с нарушением законодательства на территории обслуживания в нескольких районах города, говорится в публикации.
Правоохранители изъяли около 1200 электронных сигарет и 500 пачек табачных изделий без марок акцизного сбора. Сумма изъятых товаров составила около 800 тысяч гривен.
Кроме этого, на некоторых торговых точках зафиксировали продажу без лицензии на право розничной торговли табачными изделиями.
Правоохранители составили административные протоколы по ст.156 (Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания), ст. 164 (Нарушение порядка производства хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях, — доложили в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в кафе на Баррикадной мужчина устроил стрельбу и ранил охранника.
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