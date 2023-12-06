В Днепре полностью возобновили движение по проспекту Яворницкого: как теперь курсирует общественный транспорт

В Днепре полностью возобновили движение автотранспорта по проспекту Дмитрия Яворницкого. Напомним, в связи с аварийным ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского на этом участке ограничивали движение.
Ремонт переезда еще продолжается – его должны завершить до 20 декабря этого года.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, как теперь курсирует общественный транспорт:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня будут выключать свет: причина и адреса.
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