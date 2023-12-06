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  • В Днепре полностью возобновили движение по проспекту Яворницкого: как теперь курсирует общественный транспорт

В Днепре полностью возобновили движение по проспекту Яворницкого: как теперь курсирует общественный транспорт

Сегодня 08:09
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Новости Днепра про В Днепре полностью возобновили движение по проспекту Яворницкого: как теперь курсирует общественный транспорт

В Днепре полностью возобновили движение автотранспорта по проспекту Дмитрия Яворницкого. Напомним, в связи с аварийным ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского на этом участке ограничивали движение.

Ремонт переезда еще продолжается – его должны завершить до 20 декабря этого года.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, как теперь курсирует общественный транспорт:

  • движение трамвая №1 приостановлено, возобновлена работа трамвая №7 «Вокзал – УГУНТ»;
  • работает временный троллейбусный маршрут № 1-К («Вокзал – площадь Героев Майдана»);
  • движение автобусов, курсировавших в объезд, возобновлено по привычным схемам (речь идет о маршрутах № 87-Б, 101-А, 146-Б, 157-А, 124-А, 136, 91, 136-А, 151-А);
  • троллейбусы №1, №4, №Б тоже будут работать по своим привычным маршрутам.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня будут выключать свет: причина и адреса.

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