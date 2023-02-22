Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре показали историческую памятку, зажатую между небоскребами (ФОТО)

Сегодня 10:44
просмотров

В Днепре показали дом, зажатый между небоскребами.

Новости Днепра про В Днепре показали историческую памятку, зажатую между небоскребами (ФОТО)

Среди исторического центра Днепра есть старое здание, которое «зажато» между новенькими небоскребами. Этот дом входит в список памятников архитектуры местного значения, об этом напомнили в управлении по вопросам охраны культурного наследия.

На улице Якова Самарского, 5 расположен доходный дом начала 20 века. Это трехэтажное кирпичное здание с подвалом и чердаком.

Отмечается, что эта часть города одна из самых старых. Еще до основания Екатеринослава здесь размещалась казацкая слобода Половица. А уже 1790 улица Приказная (сейчас Якова Самарского) появилась на плане города. Застройка этой части города закончилась еще в 1793 году. До 1880-х она, как и сейчас, была довольно хаотичной, посреди капитальных кирпичных домов, еще стояли маленькие деревянно-глиняные избушки.

Сам доходный дом построили в 1900 году по заказу купца Добровинского.

Здание пережило Вторую мировую, а в 1960 году здесь провели капитальный ремонт, заменив крышу, балконы, систему отопления и частично заменив конструкции лестничных клеток.

Новости Днепра про В Днепре показали историческую памятку, зажатую между небоскребами (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре показали историческую памятку, зажатую между небоскребами (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре показали историческую памятку, зажатую между небоскребами (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре показали историческую памятку, зажатую между небоскребами (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Подделал права и гонял по улицам города: в Днепре задержали «водителя»
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Подделал права и гонял по улицам города: в Днепре задержали «водителя»

    В Чечелевском районе Днепра задержан водитель ВАЗ с поддельными правами.

    В Днепре на территории одной из больниц нашли немецкое кладбище (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 09:35
    В Днепре на территории одной из больниц нашли немецкое кладбище (ФОТО)

    Эту находку обнаружили днепровские активисты и историки.

    Оккупанты проводят насильственную паспортизацию, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Оккупанты проводят насильственную паспортизацию, — Генштаб

    Российские оккупанты усилили насильственную паспортизацию в захваченной части Херсонской области.

    В Днепре на балконе многоэтажки поселилось более 100 летучих мышей
    Новости Днепра
    Сегодня 09:24
    В Днепре на балконе многоэтажки поселилось более 100 летучих мышей

    В Днепре спасатели вытащили с балкона многоэтажки более 100 летучих…

    Последние новости

    Спортсменка из Днепра завоевала Кубок Украины по тхэквондо WTF
    Спортсменка из Днепра завоевала Кубок Украины по тхэквондо WTF

    Поздравляем Марию!

    Сегодня 10:58
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине пожар унес жизни пожилых мужчины и женщины
    На Днепропетровщине пожар унес жизни пожилых мужчины и женщины

    Сегодня, 22 февраля, в 07:44 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Центральной села Новоивановка Никопольского района.

    Сегодня 10:14
    0
    просмотров
    Подделал права и гонял по улицам города: в Днепре задержали «водителя»
    Подделал права и гонял по улицам города: в Днепре задержали «водителя»

    В Чечелевском районе Днепра задержан водитель ВАЗ с поддельными правами.

    Сегодня 10:00
    1
    просмотров
    В Днепре на территории одной из больниц нашли немецкое кладбище (ФОТО)
    В Днепре на территории одной из больниц нашли немецкое кладбище (ФОТО)

    Эту находку обнаружили днепровские активисты и историки.

    Сегодня 09:35
    0
    просмотров
    Оккупанты проводят насильственную паспортизацию, — Генштаб
    Оккупанты проводят насильственную паспортизацию, — Генштаб

    Российские оккупанты усилили насильственную паспортизацию в захваченной части Херсонской области.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре на балконе многоэтажки поселилось более 100 летучих мышей
    В Днепре на балконе многоэтажки поселилось более 100 летучих мышей

    В Днепре спасатели вытащили с балкона многоэтажки более 100 летучих мышей.

    Сегодня 09:24
    просмотров
    Войска РФ утром ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району
    Войска РФ утром ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району

    Ночь 22 февраля прошла в Днепропетровской области без вражеских атак. А уже утром оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Будут ли отключения света в течение дня в Днепре: официальная информация
    Будут ли отключения света в течение дня в Днепре: официальная информация

    Сегодня, 22 февраля, Днепр снабжен водой, светом и теплом.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 22 февраля
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 22 февраля

    В Днепре, сегодня, 22 февраля, электротранспорт будет работать в штатном режиме, по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Угрожал ножом: криворожец ограбил 62-летнюю женщину в подъезде
    Угрожал ножом: криворожец ограбил 62-летнюю женщину в подъезде

    Оказалось, что мужчина раньше уже был судим.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх