В Днепре показали историческую памятку, зажатую между небоскребами (ФОТО)

Среди исторического центра Днепра есть старое здание, которое «зажато» между новенькими небоскребами. Этот дом входит в список памятников архитектуры местного значения, об этом напомнили в управлении по вопросам охраны культурного наследия.
На улице Якова Самарского, 5 расположен доходный дом начала 20 века. Это трехэтажное кирпичное здание с подвалом и чердаком.
Отмечается, что эта часть города одна из самых старых. Еще до основания Екатеринослава здесь размещалась казацкая слобода Половица. А уже 1790 улица Приказная (сейчас Якова Самарского) появилась на плане города. Застройка этой части города закончилась еще в 1793 году. До 1880-х она, как и сейчас, была довольно хаотичной, посреди капитальных кирпичных домов, еще стояли маленькие деревянно-глиняные избушки.
Сам доходный дом построили в 1900 году по заказу купца Добровинского.
Здание пережило Вторую мировую, а в 1960 году здесь провели капитальный ремонт, заменив крышу, балконы, систему отопления и частично заменив конструкции лестничных клеток.
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