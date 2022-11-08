В Днепре показали самую узкую улицу города (ФОТО)

В Днепре показали едва ли не самую узкую улицу города.

Эта улица скорее похожа на проход между гаражами или домами. Местами ее ширина меньше метра. Расположена она чуть выше легендарной «Озерки».

Это не проход между домами и гаражами. Это улица. Улица Старой Цегельни. Местами меньше метра. Находиться между улицей Бородянской (Кронштадтской) и упирается в ряды Озерного базара, — рассказала Ирина.

С конца 19-го столетия называлась 1-м Озерным спуском, затем носила имя Игнатьева, а теперь это улица Старой Цегельни. Она достаточно уникальна, поэтому сюда даже водят экскурсии.