В Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам (ФОТО)

В Днепре продолжают отключать водоснабжение и водоотвод должникам.

Об этом говорится в публикации на сайте Городского совета.

Сообщается, что сегодня, 5 июня, в Днепре работники КП «Днепропроводоканала» отключили водоотвод жильцам шести квартир по адресу: переулок Экипажный, 3. Их суммарный долг составил 111 тысяч 200 гривен.

Директор КП «Днепропроводоканал» Юрий Гамазинский отметил, что об отключении услуг предупреждают через месяц. В случае если в течение этого времени долг не уплатят или не заключат договор на реструктуризацию, к домам приносят предупреждение об отключении водоснабжения или водоотвода.

Должники не отреагировали на это. Поэтому сегодня бригада нашего предприятия отключила шесть квартир водоотвода. Водоснабжение у них есть. На сегодняшний день общий долг потребителей перед предприятием составляет почти 800 млн грн. Мы благодарны всем абонентам, которые своевременно оплачивают услугу. В то же время, призываем должников рассчитаться и не накапливать долгов. Те, кто не может погасить долг полностью, могут заключить договор реструктуризации в абонетных участках, которые есть в каждом районе города, — подчеркнул он.

Сейчас для отключения услуги работникам не нужно попадать в дом или квартиры — для этого есть специальное оборудование. Об этом доложила начальник абонентского участка Соборного района КП «Днепропроводоканал» Ольга Хавлюк.

Также отметила, что на сегодняшний день жители Соборного района сейчас имеют задолженность за воду в размере 82,5 млн грн.

Посредством спецоборудования отключили должникам водоотвод. То есть вода в квартирах есть, а канализация не работает, — говорит представитель бригады по отключению должников КП «Днепропроводоканал» Андрей Валерьевич.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре должникам продолжают отключать воду.

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