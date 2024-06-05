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В Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам (ФОТО)

Сегодня 17:43
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В Днепре продолжают отключать водоснабжение и водоотвод должникам.

Об этом говорится в публикации на сайте Городского совета.

Сообщается, что сегодня, 5 июня, в Днепре работники КП «Днепропроводоканала» отключили водоотвод жильцам шести квартир по адресу: переулок Экипажный, 3. Их суммарный долг составил 111 тысяч 200 гривен.

Новости Днепра про В Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам (ФОТО)

Директор КП «Днепропроводоканал» Юрий Гамазинский отметил, что об отключении услуг предупреждают через месяц. В случае если в течение этого времени долг не уплатят или не заключат договор на реструктуризацию, к домам приносят предупреждение об отключении водоснабжения или водоотвода.

Должники не отреагировали на это. Поэтому сегодня бригада нашего предприятия отключила шесть квартир водоотвода. Водоснабжение у них есть. На сегодняшний день общий долг потребителей перед предприятием составляет почти 800 млн грн. Мы благодарны всем абонентам, которые своевременно оплачивают услугу. В то же время, призываем должников рассчитаться и не накапливать долгов. Те, кто не может погасить долг полностью, могут заключить договор реструктуризации в абонетных участках, которые есть в каждом районе города, — подчеркнул он.

Сейчас для отключения услуги работникам не нужно попадать в дом или квартиры — для этого есть специальное оборудование. Об этом доложила начальник абонентского участка Соборного района КП «Днепропроводоканал» Ольга Хавлюк.

Новости Днепра про В Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам (ФОТО)

Также отметила, что на сегодняшний день жители Соборного района сейчас имеют задолженность за воду в размере 82,5 млн грн.

Новости Днепра про В Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам (ФОТО)

Посредством спецоборудования отключили должникам водоотвод. То есть вода в квартирах есть, а канализация не работает, — говорит представитель бригады по отключению должников КП «Днепропроводоканал» Андрей Валерьевич.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре должникам продолжают отключать воду.

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Новости Днепра про В Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам (ФОТО)Русский

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