В Днепре показали, как будет выглядеть сквер на Победе после реконструкции

Об этом в соцсетях сообщает группа Peremoga Soborniy.
Такой сквер собираются построить на месте старика на проспекте Героев, 17, — говорится в сообщении
Наряду с деревьями планируют установить клумбы.
Для удобства горожан на проспекте появятся удобные садовые скамейки.
Также планируется масштабное озеленение, новый тротуар и разметка.
О точной дате окончания реконструкции информации нет.
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