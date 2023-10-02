В Днепре показали еще одно уникальное здание с одной «магической» стеной

В Днепре на улице Часовых Неба (до переименования – Бородинская) заметили еще один «магический» дом, которому не хватает части фасада. Конечно, это оптическая иллюзия и стена есть. Из-за скошенного угла с некоторых ракурсов кажется, что сооружение удивительно тонкое и построено в другом, 2D, а не 3D измерении.
Как рассказала Елена Присягина в сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав. Днепропетровск», это второй дом Гарри Поттера в Днепре. Первый находится на улице Исполкомовской.
Не только на Исполкомовской есть дом, который горожане прозвали домом Гарри Поттера. Но и на Бородинской нашелся такой же. А назван его так потому, что при определенном ракурсе кажется, что от дома осталась одна стена. Время строительства: 1890 – нач. 1900-х», – написала Елена Присягина.
Правда, если немного сменить ракурс фото, сразу видно, что стена все же есть.
Судя по фасаду, в двухэтажном дореволюционном доме все еще кто-то живет. Он ухоженный, хоть и модернизировался, ведь на фасаде висит кондиционер, но не потерял своего аутентичного шарма.
С самого начала улица, где расположен дом, называлась Больничной, впоследствии ее переименовали в Бородинскую, а недавно дерусифицировали и теперь она называется — Часовых Неба.
В комментариях отметили, что часть дома принадлежала архитектору Олегу Борисовичу Петрову — основателю архитектурной школы Приднепровья. Правда, позже семье академика пришлось отдать часть помещений на подселение для других семей.
А это более известный дом с оптической иллюзией на улице Исполкомовской:
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