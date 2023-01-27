В Днепре поймали вора, воровавшего технику и электроинструменты

Об этом сообщили в группе «Березановка – мой райончик».
Злоумышленника уже поймали, однако украденные вещи все еще не обнаружили. Потерпевшие просят жителей Днепра помочь их вернуть. В ближайшие дни его сообщники могут попытаться перепродать электроинструменты и бензопилы фирмы «Зенит», розовый телефон Samsung Samsung J3 и инвертор фирмы Power.
Если у вас появится информация о подозрительных лицах, которые будут пытаться продать эти вещи, или если вы уже приобрели их у кого-то, обращайтесь на Viber по номеру 0501917650. Других жителей района, также пострадавших от краж, тоже просят откликнуться.
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