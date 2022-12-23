В Днепре поймали убийцу, которого выпустили оккупанты, когда бежали из Херсона

В Днепре задержали заключенного, которого освободили оккупанты, когда бежали из Херсона.

22 декабря полицейские отрабатывали вызов в переулке Азовстали в Днепре. Приехав на место, правоохранители обнаружили заключенного из Херсона, который был в розыске. 42-летний мужчина находился в реабилитационном центре, пишет Репортер.

Мужчина ранее сидел в следственном изоляторе Херсона, но его и других заключенных выпустили на свободу россияне, когда бежали из города. Известно, что задержанный совершил умышленное убийство и находился в розыске.

Как мужчина попал в Днепр – не уточняется. Его задержали и отправили в участок.