В Днепре поймали убийцу, которого выпустили оккупанты, когда бежали из Херсона

22 декабря полицейские отрабатывали вызов в переулке Азовстали в Днепре. Приехав на место, правоохранители обнаружили заключенного из Херсона, который был в розыске. 42-летний мужчина находился в реабилитационном центре, пишет Репортер.
Мужчина ранее сидел в следственном изоляторе Херсона, но его и других заключенных выпустили на свободу россияне, когда бежали из города. Известно, что задержанный совершил умышленное убийство и находился в розыске.
Как мужчина попал в Днепр – не уточняется. Его задержали и отправили в участок.
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