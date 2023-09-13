Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”

Сегодня 10:00
просмотров

В понедельник, 11 сентября, на улице Трансформаторной патрульные заметили парня, который, увидев служебный автомобиль, резко изменил направление движения и попытался спрятаться в кустах.
Новости Днепра про В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”

Фото условное.

Правоохранителям такое поведение прохожего показалось подозрительным, поэтому они решили остановить его и проверить.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В ходе общения 17-летний гражданин сообщил полицейским, что он выбросил в кусты два пакета с наркотическими веществами. Также патрульные выяснили, что несовершеннолетний успел сделать две «закладки».

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и мать юноши. Следователи осмотрели пакеты и нашли там 23 свертка с веществом кристаллического происхождения, похожим на наркотическое, 15 свертков с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Новости Днепра про В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”

Новости Днепра про В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”

Новости Днепра про В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”

Кроме того, правоохранители нашли два свертка, которые парень уже успел спрятать.

Новости Днепра про В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”

С ним теперь работают следователи.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”Українська Новости Днепра про В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге на мусорку выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов
Новости Днепра
Сегодня 09:24
В Кривом Роге на мусорку выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов

Вчера в Кривом Роге произошел очень странный инцидент.

Участницу «Мисс Украина» из Днепра подловили на связях с Россией
Новости Днепра
Вчера 22:03
Участницу «Мисс Украина» из Днепра подловили на связях с Россией

Вокруг участниц конкурса красоты "Мисс Украина" разгорелся скандал из-за их…

В Днепре демонтируют более 70 незаконных киосков
Новости Днепра
Вчера 21:22
В Днепре демонтируют более 70 незаконных киосков

В Днепре массово убирают киоски.

Офицеры воинской части из Днепропетровщины переплатили полмиллиона за ремонт автомобилей
Новости Днепра
Вчера 19:23
Офицеры воинской части из Днепропетровщины переплатили полмиллиона за ремонт автомобилей

ДБР разоблачило растрату бюджетных средств офицерами одной из воинских частей…

Последние новости

В Кривом Роге на мусорку выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов
В Кривом Роге на мусорку выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов

Вчера в Кривом Роге произошел очень странный инцидент.

Сегодня 09:24
3
просмотров
В Днепровском районе во время пожара в летней кухне погиб мужчина
В Днепровском районе во время пожара в летней кухне погиб мужчина

Сегодня ночью, 13 сентября, в поселке Николаевка Днепровского района произошел пожар.

Сегодня 08:49
2
просмотров
Был на войне с 2014 года: спасая раненых побратимов, погиб доброволец с Днепропетровщины
Был на войне с 2014 года: спасая раненых побратимов, погиб доброволец с Днепропетровщины

Вечная слава Герою!

Сегодня 08:05
4
просмотров
В Днепре антициклон: дождя не ждите — прогноз погоды на 13 сентября
В Днепре антициклон: дождя не ждите — прогноз погоды на 13 сентября

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
6
просмотров
Участницу «Мисс Украина» из Днепра подловили на связях с Россией
Участницу «Мисс Украина» из Днепра подловили на связях с Россией

Вокруг участниц конкурса красоты "Мисс Украина" разгорелся скандал из-за их связи с Россией.

Вчера 22:03
16
просмотров
В Днепре демонтируют более 70 незаконных киосков
В Днепре демонтируют более 70 незаконных киосков

В Днепре массово убирают киоски.

Вчера 21:22
12
просмотров
В Украине проверят все решения ВКЛ с февраля 2022 года
В Украине проверят все решения ВКЛ с февраля 2022 года

В Украине будут проверены все решения ВКЛ.

Вчера 20:42
5
просмотров
Гонял голубей: в Кривом Роге 3-летний мальчик выпал из окна
Гонял голубей: в Кривом Роге 3-летний мальчик выпал из окна

В Кривом Роге мальчик выпал из окна.

Вчера 20:03
6
просмотров
Офицеры воинской части из Днепропетровщины переплатили полмиллиона за ремонт автомобилей
Офицеры воинской части из Днепропетровщины переплатили полмиллиона за ремонт автомобилей

ДБР разоблачило растрату бюджетных средств офицерами одной из воинских частей на Днепропетровщине.

Вчера 19:23
6
просмотров
Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)
Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Этот жилмассив начали строить в 1970-х годах прошлого столетия.

Вчера 18:56
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх