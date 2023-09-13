В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”

Правоохранителям такое поведение прохожего показалось подозрительным, поэтому они решили остановить его и проверить.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В ходе общения 17-летний гражданин сообщил полицейским, что он выбросил в кусты два пакета с наркотическими веществами. Также патрульные выяснили, что несовершеннолетний успел сделать две «закладки».
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и мать юноши. Следователи осмотрели пакеты и нашли там 23 свертка с веществом кристаллического происхождения, похожим на наркотическое, 15 свертков с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
Кроме того, правоохранители нашли два свертка, которые парень уже успел спрятать.
С ним теперь работают следователи.
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