В Днепре поймали корректировщика вражеского огня, снимавшего прилеты 18 октября

18 октября, около 10:30, патрульные заметили мужчину, который фотографировал место, куда прилетела вражеская ракета, пишет Репортер.
Человек стоял возле своего припаркованного автомобиля. Патрульные поинтересовались, что он делает, но тот не смог объяснить свое поведение.
В телефоне у подозрительного горожанина был найден ряд пророссийских чатов.
«Обнаружена переписка, в которой сообщалось о перемещении Вооруженных Сил Украины, переписки с гражданами России, а также фото военной техники и координаты с геолокацией предыдущих ракетных обстрелов, а именно «Троицкий рынок», – говорится в сообщении.
Далее с ними будут разбираться правоохранители.
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