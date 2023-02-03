В Днепре поймали бывшего милиционера и военных, ставших российскими агентами

В Днепре задержали экс-милиционера и военных, ставших агентами РФ.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Так, силовики задержали троих жителей Днепра, сотрудничавших с российской ФСБ. Они передавали разведывательные данные своему куратору и должны были подготовить теракт на территории нашей области.

Как уточнили в СБУ, вражескими агентами стали бывший сотрудник расформированной милиции и экс-военнослужащие.

Экс-милиционер возглавил агентурную группу и вербовал местных жителей с пророссийскими взглядами. Отмечается, что предатели добывали информацию об ВСУ и силах обороны и передавали россиянам через закрытые каналы связи.

Задержанные надеялись, что за свой преданный труд на врага, затем получат должности в оккупационных властях, в том случае, если россиянам бы удалось захватить область. В квартирах агентов нашли оружие, гранаты, патроны и технику с доказательствами.

Их подозревают в госизмене. Всем троим избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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