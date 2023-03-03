В Днепре подтвердили открытие McDonald’s: поданы документы на вывески

Бургер ближе, чем кажется.

Вчера стало известно, что McDonald’s объявил, что возобновляет работу в нескольких городах южной и восточной части страны. В частности, рестораны откроются в Одессе и Днепре.

По данным Forbes, в Одессе McDonald’s должен открыться в конце марта, а в Днепре и нескольких других городах – в конце апреля. Хотя планы компании могут корректироваться в зависимости от текущей ситуации в городах и регионах.

Позже информацию о возвращении McDonald’s в Днепр подтвердил и главный художник города Сергей Белый.

Он отметил, что сеть заведений быстрого питания подала документы на вывески в Днепре.

Делюсь инсайдом. McDonald’s подает доки на вывески в Днепре. Делайте выводы, – написал Сергей Белый.

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