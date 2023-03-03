Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре подтвердили открытие McDonald’s: поданы документы на вывески

Сегодня 12:11
просмотров

Бургер ближе, чем кажется.

Новости Днепра про В Днепре подтвердили открытие McDonald's: поданы документы на вывески

Вчера стало известно, что McDonald’s объявил, что возобновляет работу в нескольких городах южной и восточной части страны. В частности, рестораны откроются в Одессе и Днепре.

По данным Forbes, в Одессе McDonald’s должен открыться в конце марта, а в Днепре и нескольких других городах – в конце апреля. Хотя планы компании могут корректироваться в зависимости от текущей ситуации в городах и регионах.

Позже информацию о возвращении McDonald’s в Днепр подтвердил и главный художник города Сергей Белый.

Он отметил, что сеть заведений быстрого питания подала документы на вывески в Днепре.

Делюсь инсайдом. McDonald’s подает доки на вывески в Днепре. Делайте выводы, – написал Сергей Белый.

Новости Днепра про В Днепре подтвердили открытие McDonald's: поданы документы на вывески

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре подтвердили открытие McDonald's: поданы документы на вывескиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре подтвердили открытие McDonald's: поданы документы на вывескиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ТОП-5 вариантов куда деть старые книги в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:44
    ТОП-5 вариантов куда деть старые книги в Днепре

    В книжном шкафу у многих жителей Днепра наверняка найдутся те…

    В Днепре еврейское надгробие использовали как крыльцо дома
    Новости Днепра
    Сегодня 14:23
    В Днепре еврейское надгробие использовали как крыльцо дома

    В Днепре перенесли еврейское надгробие, которое нашли вблизи заброшенного здания.

    В Днепре на Байкальской нашли обгоревшее тело: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 13:30
    В Днепре на Байкальской нашли обгоревшее тело: комментарий полиции

    На теле не обнаружены телесные повреждения.

    Районная знаменитость: в Днепре библиотекой «руководит» кошка
    Новости Днепра
    Сегодня 13:25
    Районная знаменитость: в Днепре библиотекой «руководит» кошка

    Днепровской библиотекой управляет кошка.

    Последние новости

    Не хочет домой: на Днепропетровщине поймали россиянина-нелегала
    Не хочет домой: на Днепропетровщине поймали россиянина-нелегала

    В Днепропетровской области разоблачили россиянина-нелегала.

    Сегодня 15:07
    просмотров
    ТОП-5 вариантов куда деть старые книги в Днепре
    ТОП-5 вариантов куда деть старые книги в Днепре

    В книжном шкафу у многих жителей Днепра наверняка найдутся те книги, что были прочитаны несколько раз или не понравились и теперь стоят, и просто занимают место. Журналисты dnepr.info узнали, как можно освободить книжные полки и куда можно деть старые книги.

    Сегодня 14:44
    просмотров
    В Днепре еврейское надгробие использовали как крыльцо дома
    В Днепре еврейское надгробие использовали как крыльцо дома

    В Днепре перенесли еврейское надгробие, которое нашли вблизи заброшенного здания.

    Сегодня 14:23
    0
    просмотров
    В Днепре на Байкальской нашли обгоревшее тело: комментарий полиции
    В Днепре на Байкальской нашли обгоревшее тело: комментарий полиции

    На теле не обнаружены телесные повреждения.

    Сегодня 13:30
    0
    просмотров
    Районная знаменитость: в Днепре библиотекой «руководит» кошка
    Районная знаменитость: в Днепре библиотекой «руководит» кошка

    Днепровской библиотекой управляет кошка.

    Сегодня 13:25
    просмотров
    ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницы
    ТОП-10 фото исчезнувшего района Днепра: узкие улочки и деревянные лестницы

    В 1950-х годах рядом с Фестивальным причалом и парком Шевченко в Днепре стояли коммуналки с удобствами на улице и общей кухней на весь дом. Район не считался таким престижным, как сейчас, а на улицах вместо асфальта была брусчатка и камни.…

    Сегодня 12:41
    просмотров
    Житель Кривого Рога оформил 20 кредитов на без вести пропавших военных
    Житель Кривого Рога оформил 20 кредитов на без вести пропавших военных

    В Днепропетровской области разоблачили мужчину, который наживался на без вести пропавших военных.

    Сегодня 12:25
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области трактор случайно переехал дворника
    В Днепропетровской области трактор случайно переехал дворника

    В Днепропетровской области водитель трактора переехал дворника.

    Сегодня 11:50
    просмотров
    Советник Залужного рассказал, сколько еще может продолжаться война с россией
    Советник Залужного рассказал, сколько еще может продолжаться война с россией

    Главный советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал Виктор Назаров заявил, что по его оценкам, война в Украине продлится еще минимум год, а победить россию нужно на поле боя.

    Сегодня 11:42
    3
    просмотров
    В Днепре снова планируют на месяц сузить Слобожанский проспект
    В Днепре снова планируют на месяц сузить Слобожанский проспект

    В Днепре в месяц могут сузить Слобожанский проспект.

    Сегодня 11:07
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх