В Днепре подросток посреди улицы издевался над пожилой парой: что известно

В Днепре подросток посреди улицы унижал пожилую пару, а затем брызнул им в лицо газовым баллоном.

26 июня в Днепре произошел инцидент, который записали на видео горожане и распространили в социальных сетях. По словам очевидцев, событие произошло в жилом микрорайоне Красный Камень. На видео можно было увидеть конфликт между пожилой парой и подростком, который впоследствии брызнул паре в лицо.

Сегодня, 17 июля, в сети распространили видео с другого ракурса, которое снимал, вероятно, один из подростков, также участвовавший в издевательствах.

На нем можно увидеть, как парень в капюшоне приближается к трем пожилым людям — двум женщинам и мужчине — и начинает пренебрежительно с ними общаться. Разговор вел в частности с мужчиной. С чего именно начался конфликт – достоверно непонятно.

Подростки просили пару спеть гимн Украины, для чего именно – не аргументировали. Когда женщина сообщила, что вызовет полицию, группу молодых это не смутило, они продолжали с пренебрежением общаться.

Во время конфликта мужчина подошел к подростку, фиксировавшему все на камеру, и поинтересовался, как его зовут. После этого парень в капюшоне оттолкнул дедушку.

Впоследствии словесный конфликт закончился дракой, во время которой подросток брызнул газовым баллоном в лицо пожилому мужчине, а после — стоящей рядом женщине. Но на этом парень не остановился — побежал за мужчиной и несколько раз ударил его по спине.

За ситуацией наблюдала компания подростков и смеялась.

Кто-то из очевидцев сразу призвал вызвать полицию, после чего подростки скрылись.

Корреспонденты Dnepr.Info спросили полицию о данном инциденте и узнали, что подросток в капюшоне – 16-летний парень. Событие зарегистрировали в журнал единого учета. На молодого человека составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре подросток и взрослый мужчина напали на женщину: избили и забрали сумку.

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