В Днепре подростки ночью выпивали в недостройке: 13-летний парень упал со 2-го этажа

В Днепре подросток упал со 2-го этажа.

Об этом случае рассказал медик Влад Боднюк.

На днях в единственную центральную диспетчерскую поступил вызов о 13-летнем мальчике, который сорвался со 2-го этажа недостроя. Скорую вызвал охранник из соседнего кафе, ставший свидетелем инцидента.

На место приехала реанимационная бригада, выяснившая, что компания подростков во время комендантского часа выпивала в недострое. Не заметив в темноте отсутствие покрытия, один из ребят упал со 2-го этажа и сильно травмировался.

Пострадавшему надели специальный воротничок, чтобы зафиксировать позвоночник и осмотрели травмы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и алкогольную интоксикацию.

Обезболив и дав кислород, парня госпитализировали в профильную больницу.

Медик отметил, что такие случаи не единичны. Родители должны чаще проводить воспитательные беседы со своими детьми, контролировать их действия и употребление веществ, которые могут представлять угрозу их здоровью.

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