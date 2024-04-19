В Днепре под завалами пятиэтажки еще ищут людей

В Днепре из-под завалов вытащили тело женщины, еще одного человека ищут.

Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания ракеты в здание на Вокзальной площади.

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Днепре тело женщины. Еще одного человека ищут, сообщает ГСЧС.

В общей сложности, по предварительной информации, в области из-за обстрелов 19 апреля погибли 7 человек, среди которых 2 ребенка. Только в Днепре трое погибших.

Еще 34 человека пострадали, в том числе один ребенок.

Спасатели показали, как вместе с кинологами ищут людей.

Напомним, ранее Борис Филатов сообщил, что, вероятно, по дому ударили ракетой Х-22, а под завалами могут быть люди.

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