В Днепре под завалами пятиэтажки еще ищут людей

Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания ракеты в здание на Вокзальной площади.
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Днепре тело женщины. Еще одного человека ищут, сообщает ГСЧС.
В общей сложности, по предварительной информации, в области из-за обстрелов 19 апреля погибли 7 человек, среди которых 2 ребенка. Только в Днепре трое погибших.
Еще 34 человека пострадали, в том числе один ребенок.
Спасатели показали, как вместе с кинологами ищут людей.
Напомним, ранее Борис Филатов сообщил, что, вероятно, по дому ударили ракетой Х-22, а под завалами могут быть люди.
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