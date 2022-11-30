В Днепре под окнами одной из гостиниц нашли окровавленное тело

Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, около 04.20 поступило сообщение об обнаруженном теле мужчины. Предварительная правовая квалификация – самоубийство.

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В Днепре дарят ретро-автомобиль: как стать владельцем В Днепре технический музей "Машины времени" готов подарить ретро-автомобиль тому, кто выполнит несколько условий. 0 просмотров