В Днепре под окнами одной из гостиниц нашли окровавленное тело

На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей.
Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, около 04.20 поступило сообщение об обнаруженном теле мужчины. Предварительная правовая квалификация – самоубийство.
Все обстоятельства инцидента будут выяснять правоохранители.
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