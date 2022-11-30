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В Днепре под окнами одной из гостиниц нашли окровавленное тело

Сегодня 14:20
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Сегодня, 30 ноября, на улице Дарницкой возле гостиницы "Заграва" нашли тело мужчины.

Новости Днепра про В Днепре под окнами одной из гостиниц нашли окровавленное тело

На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей.

Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, около 04.20 поступило сообщение об обнаруженном теле мужчины. Предварительная правовая квалификация – самоубийство.

Все обстоятельства инцидента будут выяснять правоохранители.

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