В Днепре под колесами электрички погиб 28-летний мужчина: подробности от полиции

Вчера, 26 февраля, в Днепре произошел несчастный случай.

Как нам сообщили в полиции, в 20:50 на линию «102» поступило сообщение, что в 20:37 возле платформы железнодорожной дороги 193 км электричка сбила 28-летнего мужчину. К сожалению, он погиб на месте.

Отмечается, что он пересекал ж/д путь в неустановленном месте и не отреагировал на звуковые и световые сигналы поезда.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта Уголовного кодекса Украины).

Продолжается следствие. Все обстоятельства выясняются.

Фото 18+.

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