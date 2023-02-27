В Днепре под колесами электрички погиб 28-летний мужчина: подробности от полиции

Как нам сообщили в полиции, в 20:50 на линию «102» поступило сообщение, что в 20:37 возле платформы железнодорожной дороги 193 км электричка сбила 28-летнего мужчину. К сожалению, он погиб на месте.
Отмечается, что он пересекал ж/д путь в неустановленном месте и не отреагировал на звуковые и световые сигналы поезда.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта Уголовного кодекса Украины).
Продолжается следствие. Все обстоятельства выясняются.
Фото 18+.
Читайте также:
Автор:
В Днепре нетрезвый пациент напал на женщину.
У некоторых переселенцев, не выехавших за границу и оставшихся в…
В понедельник, 27 февраля, по состоянию на 06:00 в Днепре…
Оккупанты ночью 27 февраля дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский…
В Днепре нетрезвый пациент напал на женщину.
На Днепропетровщине произошло ДТП.
В ночь на 27 февраля некоторые жители Закарпатской области почувствовали незначительные толчки – было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.
У некоторых переселенцев, не выехавших за границу и оставшихся в Украине, возникли проблемы с предоставлением статуса ВПЛ. Особенно это касается детей, у которых еще нет собственного паспорта.
В понедельник, 27 февраля, по состоянию на 06:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой.
Оккупанты ночью 27 февраля дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
В понедельник, 27 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Поздравляем и желаем новых побед и достижений!
В центре Днепра полицейские ГУНП Северодонецка (Луганская обл.) задержали 31-летнего мужчину, который объяснял, что служит в 93-м ОМБР «Холодный Яр», а сейчас амбулаторно лечится в Днепре, но больничного при себе не имеет.
20 февраля в бою на Донетчине, защищая украинскую землю от захватнических посягательств российских оккупантов, погиб солдат Косаренко Сергей Владимирович.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!