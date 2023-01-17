В Днепре почтили память погибших в результате ракетного удара по многоэтажке

Сегодня, 17 января, завершились поисково-спасательные работы на месте ракетного удара. Они продолжались 69 часов, не прекращаясь ни на минуту. Из-под завалов удалось спасти 39 горожан. К сожалению, эта вражеская атака унесла жизни 45 человек, среди которых 6 детей.
Также сегодня на месте взрыва собралось руководство Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и личный состав службы спасения, руководители области и города, правоохранители, родные жертв и неравнодушные горожане, чтобы минутой молчания почтить память погибших в результате ракетного удара.
Собравшиеся зажгли лампадки и возложили цветы у разрушенного дома.
Светлая память погибшим! Искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких в этой трагедии.
Эта рана навсегда останется в сердце каждого.
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