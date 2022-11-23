В Днепре почти полон блекаут, больницы на генераторах, — Филатов

Напомним, в Днепре и области есть Пункты несокрушимости, где можно погреться или зарядить телефон, если будут длительные отключения света. Ссылка на карту тут .

По состоянию на 16.50 в некоторых районах города появился свет. Но отключения могут повториться.

По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, из-за ракетных ударов в городе почти полон блекаут. Больницы работают на генераторах.

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