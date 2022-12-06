В Днепре почти на месяц перекроют часть улицы Гоголя: когда именно и зачем

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В Днепре отломили кран на бочке с водой, расположенной на…
В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света.…
Военные показали, как выглядит кладбище уничтоженных ракет и самолетов.
Сегодня, 6 декабря, исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести…
В Днепре отломили кран на бочке с водой, расположенной на улице Янгеля.
Вечная слава!
В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света. Но аварийные могут повториться в любой момент. «Возвращение» света в квартиру – это всегда радость для людей, но возможный риск для техники. Когда электричество подают в дом напряжение в сети…
Спасатели достали из пруда тело мужчины.
Военные показали, как выглядит кладбище уничтоженных ракет и самолетов.
Сегодня, 6 декабря, исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".
Брат скандально известного нардепа-предателя Царева хочет, чтобы его обменяли на украинских военных.
Аварийное отключение света в Днепре может повториться в любой день. Когда подают в дом электричество нужно переделать не одно дело и порой можно просто забыть о том, что нужно что-то гладить. А вспомнив об этом – обнаружить, что свет уже…
Сегодня, 6 декабря, некоторые жители Амур-Нижнеднепровского и Шевченковского районов остались без воды.
На Рабочей избавились от советских звезд.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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