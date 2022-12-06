В Днепре почти на месяц перекроют часть улицы Гоголя: когда именно и зачем

В Днепре с 7 декабря перекроют улицу Гоголя в районе дома №14а.

В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света.…

В Днепре отломили кран на бочке с водой, расположенной на…

Как защитить холодильник и бойлер от скачков напряжения в электросети (СОВЕТЫ) В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света. Но аварийные могут повториться в любой момент. «Возвращение» света в квартиру – это всегда радость для людей, но возможный риск для техники. Когда электричество подают в дом напряжение в сети… просмотров

В Днепре памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим перенесли: Филатов рассказал, куда Сегодня, 6 декабря, исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". 0 просмотров