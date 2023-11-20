В Днепре почти месяц частично сузят дорогу на Набережной Победы: детали

Об этом говорится в распоряжении городского головы Днепра.
Работы продлятся на улице Яружной с 27 ноября по 22 декабря. В настоящее время сузят часть дороги на Набережной Победы, а именно на участке от дома №33 до дома №65. Спустя почти месяц коммунальщики должны заменить коллектор сливной канализации.
По периметру зоны выполнения работ должно быть установлено ограждение с сигнальным освещением. Коммунальщики должны позаботиться о безопасном движении пешеходов, а после завершения работ — демонтировать ограждение, знаки, восстановить асфальтовое покрытие и привести территорию в порядок.
Ограничений в работе транспорта не будет, но из-за того, что часть дороги будет перекрыта, возможны усложнения движения.
Напомним, ранее из-за ремонта трамвайных путей на проспекте Дмитрия Яворницкого перекрыли часть проспекта. ТУТ мы писали, как объехать место ремонтных работ. Кроме того, стало известно, сколько потратят на ремонт аварийного участка трамвайных рельсов.
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